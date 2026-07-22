Las autoridades investigan una querella por alteración a la paz radicada ayer, martes, por Lismary Torres Rosario, quien figura como testigo del Ministerio Público en el caso activo por el crimen de su hermana, Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido el 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

El juicio contra una de las acusadas, Elvia Cabrera Rivera, se encuentra en su etapa culminante en espera de que el jurado reciba las instrucciones del tribunal para retirarse a deliberar en cualquier momento.

La denuncia se reportó a las 7:20 p.m. tras recibir un mensaje de voz por la aplicación Messenger de una cuenta de Facebook con nombre de mujer que expresó palabras soeces dirigidas a ella y a su progenitora Lisandra Rosario, sintiéndose ofendida.

El sargento Arnold García fue notificado como el incidente.

“La perjudicada es testigo de un caso de asesinato el cual está activo en el Tribunal de Aibonnito y adicional a las palabras soeces la persona realizó comentarios e insinuaciones respecto al caso”, indica un fragmento de la querella.

El caso fue consultado con la fiscal Luana Cruz quien instruyó a citar el caso y expidió una orden para la extracción de la información de las cuentas de la aplicación de Facebook, a través de la División de Crímenes Cibernéticos de Ponce.