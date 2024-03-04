Una ciudadana de 67 años de edad radicó esta mañana una querella en el precinto de Carolina Sur por fraude y estafa durante un intento para compar un vehículo de motor.

La querellante narró que, llegó a un acuerdo mediante una llamada telefónica con un amigo para que le comprara un vehículo de motor en el estado de Florida. En el informe de novedades no se indicó la marca y modelo del vehículo.

Esta le entregó varios pagos, completando $65,000 en efectivo, para que el amigo -del que no se ofreció identificación- realizara la compra. Sin embargo, pasó el tiempo, y al día presete, él nunca hizo la transacción, sintiéndose timada por el supuesto amigo.

La agente Elba Báez, adscrita al precinto policiaco, refirió el caso a la la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude del CIC de Carolina.