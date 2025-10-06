La Policía investiga una agresión grave ocurrida en Yauco la noche del domingo, que dejó a dos hombres heridos de bala.

Según informó la Uniformada, a eso de las 8:51 p.m., una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el barrio Almacigo Bajo, sector Loma Bonita, en la carretera PR-328.

Al llegar al lugar, los agentes y paramédicos encontraron a dos hombres con heridas de bala, quienes fueron trasladados a un hospital del área. Su condición fue descrita como estable.

La querella será referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, que se hará cargo de la investigación.

