Agentes adscritos a la División de Explosivos y el Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Caguas, tienen a cargo la pesquisa de un incidente en el que varios vehículos fueron tiroteados y uno incendiado en la calle 1 de las parcelas Cañaboncito, del referido municipio.

Según la información preliminar, a las 10:46 p.m. de ayer, miércoles, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertando sobre un incendio de vehículo.

Los agentes asignados a la escena encontraron un vehículo que se incendió en su totalidad. De inmediato, no se pudo obtener una descripción del mismo debido a su estado. La División de Vehículos Hurtados de Caguas trabajará en ese aspecto de la investigación.

Relacionado a estos hechos, una camioneta marca Ford F-150, color blanco y del año 2001 y otra guagua Ford 350, color blanco y del año 2005, resultaron con daños por impactos de balas.

Una residencia de madera también presentaba impactos de bala. No se reportaron heridos.

Los Bomberos de la estación de Caguas extinguieron el fuego.

Los daños a la propiedad no fueron estimados.