Agentes de la Policía, adscritos al Precinto de Ponce Este, investigan un asesinato ocurrido hoy, a eso de las 7:20 p.m., en la calle 6, cerca del negocio Edas, en el barrio Bélgica de Ponce.

Según información preliminar, y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, agentes y paramédicos encontraron a un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto.

En estos hechos, otros dos hombres resultaron heridos de bala. Al momento, se desconoce su condición.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal de turno, se dirigen al lugar para continuar con la investigación.