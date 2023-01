Las Fiestas de la Calle San Sebastián han concurrido este fin de semana en total armonía, pues- hasta el domingo poco después del mediodía- no se había reportado ni tan solo un caso de agresión o robo, según indicó el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

El oficial de prensa del NPPR, Omar Marrero Gerena, aseguró a Primera Hora que, hasta la hora indicada anteriormente, no se ha reportado ni un incidente a los agentes estatales. No descartó la posibilidad, sin embargo, de que ocurriese alguna situación menor que no se ha notificado al momento.

“Que nos hayan notificado, nada. Hasta ahora, todo tranquilo”, reiteró.

Las Fiestas, o las SanSe como comúnmente se conocen, reanudaron este fin de semana tras dos años de pausa por la pandemia del COVID-19 que, en el 2020, paralizó toda actividad social.

Por lo tanto, el reinicio de las populares fiestas de pueblo ha cautivado a miles a la música, venta de artesanía y presentaciones culturales en las calles del Viejo San Juan, atrayendo ayer a 150,000 personas. Y, por primera vez en 10 años, en esta edición se llevó a cabo el baile de época.

El Departamento para el Desarrollo Económico y Turismo del municipio había estimado el jueves que medio millón de personas celebrarían al cabo de los cuatro días, incluyendo los ocho cruceros con una capacidad total de 22,040. Asimismo, se esperaba que el impacto económico alcanzaría entre los $50 y $60 millones.

Pese a lo que informó la Oficina de Prensa, la portavoz de prensa del municipio, Leticia Jover, informó anoche a este diario que, en el segundo día de la celebración, agentes arrestaron a tres individuos que poseían armas de fuego y sustancias controladas en un vehículo de motor.

Además, una mujer fue detenida en horas de la noche en el Ala Norte del Capitolio de Puerto Rico tras supuestamente protagonizar un incidente de violencia de género.

Mientras, un niño de 10 años había sido reportado como desaparecido, pero apareció en la tarde en el sector La Barandilla. Entretanto, Jover indicó que una persona resultó herida en la rodilla.

Hoy finalizarán las festividades, las cuales se extendieron a las cuatro plazas públicas de la ciudad: Plaza del Quinto Centenario, Plaza de Armas, Plaza de la Barandilla y Plaza Colón.