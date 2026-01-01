Un accidente en la carretera PR-1, a la altura del kilómetro 110.1 en dirección de Santa Isabel a Juana Díaz, dejó una persona muerta cerca de las 7:00 a.m. de esta mañana, según informó la Policía de Puerto Rico.

El informe preliminar de los hechos indica que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre los hechos. Al llegar, encontraron a varias personas atrapadas; una de ellas, aún no identificada, falleció.

Al momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La Policía investiga en la escena.