Una tripulación de la Guardia Costera transfirió aproximadamente 250 kilogramos de cocaína incautadas y la custodia de tres contrabandistas detenidas de una embarcación rápida en el Pasaje de la Mona a las autoridades de la República Dominicana tras una intervención realizada el pasado lunes.

Según la oficina de prensa de la rama militar, dos de los tres hombres detenidos son nacionales de la República Dominicana, mientras que otro afirmó tener nacionalidad haitiana. La cocaína incautada consistía en seis fardos con 112 paquetes en su interior, cuyo valor al por mayor se estima en $3.75 millones.

La transferencia de la droga y los apresados se produce tras una pesquisa que dio inicio el pasado martes, 10 de enero, donde la tripulación de una aeronave polivalente de Aduanas y Protección de Fronteras Aéreas y Marinas detectó una embarcación “go-fast” sospechosa en aguas del Paso de Mona.

Según el informe, la tripulación del guardacostas Richard Dixon se desvió al lugar de los hechos, donde se inició una perseción contra los presuntos narcotraficantes. Durante la intervención, se observó a los presuntos contrabandistas arrojando múltiples fardos de presunto contrabando. No obstante, los oficiales de esa tripulación lograron detener la embarcación sospechosa, junto a los tres detenidos y la droga, con la ayuda de la lancha Over the Horizon.

“Esta interceptación ha sido posible gracias a la estrecha coordinación y colaboración entre las unidades de Aduanas y Protección de Fronteras y la Guardia Costera de los Estados Unidos”, declaró el teniente Nicholas Rogers, comandante del Coast Guard Cutter Richard Dixon. “No podría estar más orgulloso de cómo mi tripulación respondió para hacer de esta evolución un éxito”.

“Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para extender nuestra continua gratitud y aprecio al Gobierno de la República Dominicana a lo largo de la colaboración internacional y el apoyo interinstitucional durante los procedimientos de disposición pertenecientes al caso”, dijo el Teniente Comandante Jonathan Girot, Oficial de Enlace de la Guardia Costera en la República Dominicana. “Estas operaciones marítimas conjuntas ponen de relieve la estrecha colaboración entre los Estados Unidos y la República Dominicana y nuestro compromiso compartido para garantizar la seguridad regional y la seguridad de la vida en el mar.”

La interdicción es una colaboración entre la Guardia Costera, la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana (DNCD) y la Armada de la República Dominicana.