La fiscal Melissa Rodríguez radicó la noche del jueves un cargo por el delito de tentativa de asesinato a Ángel Jesús Arce González, de 24 años, apodado “Bebo” quien confesó que la emprendió a golpes contra su hijastra de tres años al molestarse porque no paraba de llorar cuando su mamá salió del apartamento donde viven en el residencial Dr. Manuel de la Pila Iglesias, en Ponce.

El juez Ángel Candelario, del Tribunal de Ponce, determinó causa probable para arresto y le señaló una fianza de $50,000 la cual no prestó, siendo ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas hasta la vista preliminar, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, inspector Daniel Justiniano.

PUBLICIDAD

Relacionadas Padrastro de niña de tres años llevada al hospital con golpes confiesa la agresión

De acuerdo con la investigación de los agentes Amarilis Sotomayor Pérez, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores y Francisco Meléndez Álvarez, de la División de Homicidios de CIC de Ponce, los hechos ocurrieron este miércoles, 11 de junio, a eso de las 2:30 p.m. y no fue reportado hasta las 7:00 p.m., por una supervisora de enfermería del hospital San Lucas, donde la transportaron el ahora acusado y la progenitora de la menor Naomy Carrasquillo Lugo, de 25 años, en condición crítica.

La doctora Michelle Silva Acosta, diagnosticó que la paciente presentaba un sangrado interno en la cabeza, hematomas en el rostro y espalda que no eran compatibles con la versión inicial del padrastro que alegó que sufrió una caída fuerte. Este fue arrestado en la sala de emergencias del hospital y posteriormente hizo admisión de los hechos.

Debido a su cuadro clínico la menor fue intubada y trasladada al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su estado es crítico.

La mamá alegó que dejó la niña bajo la custodia de su pareja consensual y al regresar a la residencia lo encontró con la niña en brazos en el baño buscando reanimarla ya que estaba inconsciente. El hombre le dijo que había sufrido una caída y que perdió el conocimiento.

Al ser confrontado con la evidencia admitió que se molestó porque la menor no paraba de llorar cuando su mamá salió del hogar y la golpeó.

Esta no es la primera ocasión en la que la menor sufre este tipo de maltrato. En mayo de 2024, cuando solo tenía un añito, su madre fue acusada de un cargo de negligencia luego de que llevara a la pequeña al hospital con una fractura en un brazo y hematomas que no eran compatibles con una caída y para los cuales no se le brindó asistencia médica con premura.

PUBLICIDAD

La mujer se encuentra cumpliendo una probatoria de tres años por este caso.

El 1 de abril de este año, el Departamento de la Familia (DF) reunificó el hogar y devolvió a la menor junto a su hermanito de 5 años, tras supuestamente cumplir con el plan de servicios trazado.

Durante ese período la mujer dio a luz un bebé, que ahora tiene 10 meses de nacido, procreado con su actual pareja el cual permaneció en el núcleo familiar.

Ahora, los tres hermanitos se encuentran en custodia del DF.