El juez Juan C. Portell del Tribunal de Bayamón determinó este lunes en la noche causa para arresto por el delito de maltrato a una persona de edad avanzada, en este caso, su progenitor, contra Jimmy Sánchez Villanueva de 48 años, señalándole una fianza de $50,000.

Los hechos se reportaron al atardecer del domingo, 12 de octubre, en el condominio Colinas del Sol, en Bayamón, cuando se alega que el imputado llegó al apartamento donde reside su padre Ananio Sánchez Delgado de 84 años y le exigió la cantidad de $500.

Al negarse, se molestó y lo agredió con el puño en un costado, luego lo empuja perdiendo el balance golpeándose con un cuadro y la pared de concreto callendo al suelo, donde este lo agarró por el cuello.

El octogenario fue transportado por paramédicos al Hospital de Veterano para recibir tratamiento, dónde el medico certificó múltiples hematomas en diferentes partes del cuerpo y laceraciones en la espalda. Este fue dado de alta ayer, lunes.

El agente Freddie López, investigó la querella y consultó el caso con el fiscal Alberto Cruz.

Sánchez Villanueva fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.