La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó ayer causa para arresto por maltrato conyugal, maltrato agravado y restricción a la libertad, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica a Wilson Manuel Tirbides, de 23 años.

El imputado fue encarcelado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $18,000.

Wilson M. Tirbides, enfrenta cargos por violencia doméstica y restricción a la libertad. ( Suministrada por la Policía )

Según la investigación realizada, en horas de la mañana del 15 de febrero de 2026, Tirbides alegadamente agredió con sus manos a su pareja, una joven de 19 años, durante un incidente de violencia de género ocurrido en Río Piedras.

La vista preliminar quedó señalada para el 27 de febrero.