El Departamento de Justicia, a través de la fiscal Karina A. Lasalle Arroyo de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Delitos Sexuales de San Juan, radicó hoy un cargo contra Jeroham Rivera Resto, 38 años, por el delito de agresión sexual contra una menor quien a la fecha de los hechos era su hijastra.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó en un comunicado de prensa, que la jueza del Tribunal de San Juan, Rocio Alonso, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $200,000, la cual no prestó.

Jeroham Rivera Resto, enfrenta cargos por agresión sexual, maltrato de menores, violencia doméstica y violación a la Ley de Armas, informó el Departamento de Justicia. ( Suministrada por la Policía de Puerto Rico )

Según la investigación de la agente Johara Robinson Calvo, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de San Juan, los hechos ocurrieron entre los meses de diciembre de 2023 a enero de 2024, mientras el imputado era padrastro de la perjudicada, y la agredió sexualmente en varias ocasiones, cuando la progenitora de la adolescente de 13 años estaba trabajando.

Además, se le radicaron cargos por violencia doméstica contra la madre de la menor y quien es su expareja, así como por violación a la Ley de Armas y Maltrato de Menores por hechos separados.

Por estos cargos se le impuso una fianza de $25,000 en cada uno.

El imputado fue encarcelado hasta la vista preliminar que fue señalada para el 12 de noviembre.