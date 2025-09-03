( Suministrada por la Policía )

El juez Juan Gabriel Portell del Tribunal de Bayamón, determinó el miércoles causa para arresto por apropiación ilegal de un vehículo y comercio ilegal de vehículos y piezas, contra Gilberto Meléndez Adorno de 39 años y vecino de Corozal.

De acuerdo a la investigación realizada por la agente Fransheska Negrón, de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón, en la mañana del 27 de agosto, el imputado llegó al estacionamiento del Corozal Shopping Center, en la carretera PR-891 y hurtó una guagua Dodge Durango, color azul y del año 2000, estacionada frente a un supermercado.

Se indicó además que en el baúl de la guagua había una transmisión de otro vehículo que el ladrón luego vendió.

Gilberto Meléndez Adorno enfrenta cargos por el hurto de un vehículo y el comercio ilegal de piezas. ( Suministrada por la Policía )

Meléndez Arroyo fue encarcelado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, al no pagar los $20,000 de fianza.

La vista preliminar fue pautada para el 15 de septiembre.