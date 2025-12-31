Tres hombres resultaron heridos de bala en incidentes separados reportados durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles en los municipios de Humacao, Vega Alta e Isabela, informó la Policía.

Humacao

El primer caso se reportó a eso de las 7:35 p.m. del martes, frente al condominio Tierra del Sol, en la carretera PR-906 del barrio Buena Vista, en Humacao.

Según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron herido de bala a José A. Dávila Del Moral, de 25 años y residente de Yabucoa, quien conducía un vehículo Mitsubishi Mirage LS, color verde claro, en circunstancias que aún se investigan.

El hombre fue atendido por paramédicos en la escena y transportado en ambulancia a una institución hospitalaria, donde fue descrito en condición crítica.

En el lugar se ocupó un rifle propiedad de la víctima, quien posee licencia de armas vigente, además de un cargador y municiones que se encontraban dentro del vehículo, el cual fue ocupado para fines de investigación.

Vega Alta

El segundo incidente ocurrió cerca de las 11:45 p.m., en la calle Unión, cerca de la escuela Ignacio Miranda, en Vega Alta.

Las autoridades fueron alertadas tras una llamada de una institución hospitalaria que informó sobre la llegada de un hombre con heridas de bala. El perjudicado indicó que los hechos ocurrieron en ese sector, aunque su condición de salud no fue precisada.

Isabela

Finalmente, en horas de esta madrugada, se reportó otra agresión grave cerca de la panadería Gallo de Oro, ubicada en la carretera PR-475 del barrio Cotto Llanadas, en Isabela.

En circunstancias bajo investigación, un hombre resultó herido de bala y fue transportado por paramédicos a una institución hospitalaria, donde su condición también es desconocida.

Los casos fueron referidos a las divisiones correspondientes del Cuerpo de Investigaciones Criminales.