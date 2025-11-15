Un hombre de 42 años fue sorprendido por tres individuos, quienes lo apuñalaron y lo golpearon un bate, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:00 p.m. de ayer, viernes, en la barriada San Antonio, sector la Plana, en Naranjito.

El informe policiaco indica que, mientras el perjudicado “se encontraba en el mencionado lugar, tres individuos lo golpearon en distintas partes del cuerpo, uno de ellos utilizando un arma blanca (bate de aluminio) y otro utilizando un objeto punzante le infligió una herida en el área del costado izquierdo”.

El perjudicado fue transportado por Emergencias Medica Municipal a un hospital, donde la doctora Berríos indicó que el paciente “posee abrasiones en el codo derecho, fracturas y varias contusiones en distintas partes del cuerpo”.

El policía municipal Michael Cotto investigó preliminarmente. El caso fue referido al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa.