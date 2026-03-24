La jueza Superior Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, declaró no ha lugar la solicitud de la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera para posponer para mañana miércoles, la vista de habeas corpus para su excarcelación, por excederse los 180 días en detención preventiva sin que haya iniciado su juicio.

Su defensa explicó al tribunal en la moción radicada esta mañana, que las personas que servirán a la joven como lugar de acogida y/o custodios tienen unos compromisos previos indelegables que le impiden entregar la documentación requerida y completar la entrevista necesaria para el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).

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“En la vista señalada de Habeas Corpus se pasará juicio sobre el término de tiempo que lleva la acusada ingresada en prisión sin la celebración de juicio. De ser declarado ha lugar el Habeas Corpus el tribunal podrá imponer unas condiciones a ser supervisadas por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) y es ante los funcionarios de PSAJ que e someterá documentación, no ante el tribunal”, detalló la jueza.

La vista sigue pautada para las 2:30 p.m. de hoy, martes.

En la moción reiteraron su solicitud para que la vista se lleve a cabo sin la presencia del público y los medios de comunicación debido a que, “ese día en sala se estará ventilando información personal sensitiva, tanto de Avilés Cabrera como de los custodios”.

También, se pidió que se aperciba al personal a todo el personal de sala, el componente del sistema judicial y el Ministerio Fiscal a guardar silencio en cuanto a los pormenores a ser dilucidados ese día de la vista.

Sobre ese particular, que fue expuesto por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal, se denegó la solicitud de privacidad de la vista “toda vez que no se divulgará información personal ni sustantiva alguna”.

Avilés Cabrera está acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

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En el documento radicado el viernes, las abogadas plantearon que Avilés Cabrera “ha estado detenida, de forma continua e ininterrumpida, desde el 19 de agosto de 2025 hasta el presente, en el Centro Médico Correccional” de la Institución de Bayamón, por tal razón se cumplió el límite que establece la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico como el periodo máximo durante el cual una persona puede permanecer detenida sin que haya iniciado su juicio.

El juicio está pautado para el 6 de abril.

Mientras que los procesos continuarían su curso si la acusada es dejada en libertad bajo supervisión.

Avilés Cabrera, que para la fecha de los hechos era menor, y su madre, Elvia Cabrera Rivera, enfrentan dos cargos cada una por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, e infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso y/o portación de un arma blanca, en común y mutuo acuerdo, pero los casos se ven por separados y se encuentran en diferentes etapas.