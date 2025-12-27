Un turista, residente de España, es investigado por causar daños en un negocio de renta de autos en Isla Verde, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a las 9:00 a.m. de este sábado en Zezgo Car Rental, ubicado en Isla Verde, Carolina.

El informe policiaco detalla que policías municipales de Carolina investigaron una querella por daños y vandalismo a bienes.

Se precisó que “se recibió una llamada telefónica al cuartel alertando sobre una persona agresiva en el lugar. Al llegar los uniformados, el querellante indicó que un hombre, residente de España, entró molesto al local y comenzó a causar daños, rompiendo varios objetos, entre ellos un monitor, un escritorio y unas cortinas”.

El perjudicado valoró la propiedad dañada en aproximadamente $3,000.

El policía municipal Emmanuel Calzada continúa con la investigación de estos hechos.