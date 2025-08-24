Turista es arrastrado por corrientes en el tercer incidente de este tipo reportado hoy
Las autoridades investigan los tres casos.
Un turista fue rescatado hoy, domingo, luego que fuera arrastrado por corrientes marinas en la playa Mar Chiquita, en Manatí, convirtiéndose en el tercer incidente de este tipo registrado en Puerto Rico en el mismo día.
Según informó la Policía, la alerta se recibió a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que activó un operativo de búsqueda en el área con la participación de agentes de la División de FURA de Vega Baja, personal del distrito policiaco de Manatí, la Policía Municipal y Manejo de Emergencias.
El hombre fue localizado con vida. Las autoridades no han ofrecido más detalles sobre su identidad o nacionalidad, pero confirmaron que se trata de un turista que practica el deporte del surfing.
La búsqueda continúa activa.
Previo a este caso, las autoridades también confirmaron que un hombre murió ahogado en la playa Chatarra, en Loíza.
Otro incidente ocurrió en la playa Kikita en Dorado, donde un hombre que practicaba el deporte de surfing fue arrastrado por corrientes marinas. Este, que no ha sido identificado, continúa siendo buscado por las autoridades.
El Servicio Nacional de Meteorología había emitido una advertencia durante el fin de semana sobre condiciones peligrosas en el mar, incluyendo fuertes corrientes marinas y olas rompientes que podrían superar los 10 pies, lo que representa un riesgo significativo para bañistas y personas que practican deportes acuáticos.