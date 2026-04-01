Un hombre resultó herido de gravedad en medio de un accidente de tránsito reportado en horas de la tarde de hoy, en Hatillo.

Según un informe policiaco, la víctima, viajaba por el sector Pitre del barrio Aibonito a bordo de un vehículo, cuando se volcó. El hombre resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital de la zona.

De momento no se informaron las circunstancias en que ocurrió el accidente y si hubo otras personas involucradas en el mismo. Se informó que la víctima es un turista.