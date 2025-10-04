La Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y personal de Manejo de Emergencias de la zona de Aguadilla atienden en la mañana de este sábado una emergencia reportada en la playa Survival Beach de Aguadilla, donde una embarcación se viró en aguas mar adentro, informó la oficial de prensa de la región policiaca, la agente Neysha Quiles.

Informó que la situación ocasionó que una persona muriera ahogada ahogada y se lograra rescatar a dos personas con estatus migratorio no definido. Todavía se buscan a otras cuatro personas que también viajaban en la yola y que buscaba entrar hacia la Isla.

La situación se alertó a las autoridades a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 9:06 a.m. Se informó que “una embarcación que se había virado”.

Los primeros en llegar a la escena fueron agentes del precinto Ramey-San Antonio, en Aguadilla, quienes alertaron a FURA de la situación, relató la oficial.

“Agentes de FURA rescataron dos del agua. Los otros cinco no se sabe si tocaron tierra y salieron corriendo o están en el agua”, comentó, previo a detectarse en cuerpo de la persona fallecida.

Quiles precisó que las dos personas restacadas, que eran inmigrantes que intentaban hacer entrada al territorio, fueron trasladadas a un hospital de Aguadilla para recibir atención médica. No pudo precisar la condición.

La emergencia se suscita en momentos en que se registra un evento de marejadas que impacta el Pasaje de Mona en el oeste, todo el litoral norte y la zona este hasta Humacao.