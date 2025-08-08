Una pasajera murió y dos conductores resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido a eso de las 10:30 a.m. de hoy, viernes, en el kilómetro 9.5 de la carretera PR-693 cerca de la entrada hacia el hotel Dorado Beach, en Dorado.

Las autoridades fueron alertadas sobre un accidente de tránsito entre tres vehículos y cuando llegaron los patrulleros encontraron a una de las pasajeras sin vida y a dos personas heridas.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un Maserati Levate Luxury, color gris y del año 2017, que transitaba en dirección de Dorado a Vega Alta, no guardó distancia e impactó por la parte posterior un automóvil Toyota Corolla, color gris y del año 2024.

Debido al impacto, el conductor del Toyota perdió el control y dominio del volante, impactando una guagua Kia Seltos, que transitaba en dirección contraria.

A consecuencia del choque la pasajera del Toyota Corolla murió en la escena.

Al momento, las personas involucradas en el accidente no han sido identificadas ni se ha informado la condición de los sobrevivientes.

El agente Diego Rivera, bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, adscrito a la División de Patrullas Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal de turno, investigan los hechos.

La carretera PR-693 está cerrada al tránsito en ambas direcciones mientras concluye la pesquisa y se remueven los vehículos.