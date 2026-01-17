Una mujer murió y un hombre resultó herido cuando un vehículo de motor se estrelló contra el negocio en el que ambas víctimas se hallaban trabajando en Río Grande, según informó Telemundo.

Se informó que ambas víctimas son hermanos.

Según la información preliminar, la conductora del vehículo, una mujer de 75 años, alegadamente sufrió un percance de salud y perdió el control del vehículo, estrellándose contra el restaurante My Sushi, en la calle Main, de la urbanización Alturas de Río Grande. La conductora también resultó herida y fue trasladada a un hospital de la zona, donde recibe atención médica.

La división de Patrullas de Carreteras de Fajardo investiga los hechos.