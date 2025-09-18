Una mujer resultó herida de bala en horas de la tarde de hoy mientras se hallaba en el área del proyecto de arte público Yaucromatic, en la comunidad Cantera del municipio de Yauco.

Los hechos ocurrieron en la calle Eugenio Sánchez López, intersección con la calle Cuesta Blanca del mencionado municipio.

El sargento Louis Maurosa Gutiérrez, comisionado de la Policía Municipal de Yauco explicó que la víctima, vecina de Mayagüez, se hallaba en el lugar con otras personas cuando surgió la balacera, poco después de las 4:30 de la tarde. De acuerdo con un informe de la Oficina de Prensa de la Policía, la víctima, de unos 50 años aproximadamente, recibió varios impactos de bala.

Al momento no se tienen detalles sobre los autores de la balacera. Tampoco se ha podido establecer si la víctima era el blanco de los autores de la balacera o si los disparos iban dirigidos a otra persona. A esta hora, las autoridades se hallaban interrogando a varios testigos del incidente para recopilar más información.

No obstante, Maurosa Gutiérrez indicó que el municipio de Yauco cuenta con un sistema de cámaras de vigilancia desplegadas por toda la zona, por lo que esperan obtener imágenes que puedan ayudarlos a identificar a los autores del incidente en las próximas horas e incluso, la posibilidad de presentar acusaciones.