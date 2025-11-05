( Suministrada por la Policía )

Agentes adscritos a la División de Personas Desaparecidas del CIC de Aguadilla,intenta dar con el paradero de Héctor Manuel Vargas Cortes de 57 años, quien fue visto por última vez el 30 de octubre, en el edificio White Stone Apartments, ubicado en la calle Felipe Colón, en Isabela.

Su hermano, identificado como Miguel A. Vargas, quien figura como el querellante, como de tez blanca, 6’6” de estatura, 170 libras de peso, cabello y ojos color marrón.

No se informó de alguna seña particular.

La ultima vez que fue visto, vestía una camiseta y un pantalón corto color negro y llevaba puesta una mochila.

Si usted conoce el paradero de esta persona comuníquese con la línea confidencia de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787)793-1234 extensiones 2463 y 2464.

También puede llamar al CIC de Aguadilla al (787) 891-3800 extensiones 1550 y 1551.