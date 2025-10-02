Miles de dólares fueron robados de un cajero automático independiente que ubica en las inmediaciones de Island Finance en la avenida Lomas Verdes en Bayamón.

De acuerdo a la información preliminar, a eso de las 8:00 a.m. de hoy, jueves, el querellante se percató que alguien le ocasionó daños al cajero automático logrando robarse $13,000 aproximadamente.

La agente Sorein Hernández, adscrita a la División de Robos y Delitos contra la Propiedad del CIC de Bayamón se hizo cargo de la investigación.