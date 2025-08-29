Las autoridades se movilizaron al mediodía de hoy, viernes, a la barriada Obén, en Patillas donde se reportó la explosión de una estufa de las residencias.

De manera preliminar, la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, informó que hay varias personas heridas.

Se desconoce la condición de los afectados.

También se iniciará una pesquisa para establecer la causa del estallido.