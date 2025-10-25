La Policía identificó este sábado a las víctimas del doble asesinato reportado en la tarde de ayer, viernes, en las Parcelas Viejas, del barrio Río Blanco, en Naguabo. Se trata de dos jóvenes de 17 y 18 años.

El informe policiaco detalla que una balacera reportada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 llevó a las autoridades a percatarse del crimen.

Los occisos fueron identificados por familiares como Royn G. Pérez López, de 18 años, y Dereck J. Cruz Vega, de 17 años, ambos residentes de Naguabo.

Mientras, en este incidente resultó una persona herida. Se trató de un hombre de 28 años. Este fue atendido por paramédicos en la escena y transportado a un hospital del área. Posteriormente, fue referido a una institución hospitalaria del área metropolitana, donde su condición fue descrita como de cuidado.

Relacionadas Matan a dos y hieren a otro en Naguabo

La agente Johann Méndez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, y el fiscal Juan Hernández investigan.