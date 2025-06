Las víctimas de la cuarta masacre reportada este año durante la tarde de ayer, martes, en el kilómetro 4.3 de la carretera PR-397 del barrio Río Cañas, en Las Marías, fueron secuestradas del residencial El Carmen en Mayagüez, motivada por el trasiego de drogas, de acuerdo con los hallazgos preliminares de la pesquisa.

Los cadáveres baleados de dos mujeres y un hombre y un herido de arma blanca fueron localizados a eso de las 3:39 p.m. por una persona que pasaba por el área y el sobreviviente le pidió ayuda.

La teoría es que fueron llevados a ese paraje donde intentaron huir y fueron baleados, con excepción de un hombre de 51 años, que fue apuñalado en el cuello, antebrazo derecho y la mandíbula, este permanece recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde fue transportado en ambulancia aérea debido a su estado crítico.

El herido, que podría ser un usuario de drogas posee antecedentes penales de hace años por cargos de sustancias controladas, apropiación ilegal y fraude. No se sabe la disposición de estos casos en el tribunal. No obstante, hasta el momento no figura en alguno de los organigramas criminales del área oeste ni son personas de interés en algún caso.

El subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, capitán Carlos Candelario explicó que entrada la noche cuando ya estaban terminando de investigar la escena, un familiar de una de las víctimas se acercó e identificó a una de las mujeres asesinadas como Krystal Aimé Martínez Román, de 38 años, natural de Rincón, pero vecina del residencial El Carmen, donde vivía algún tiempo viviendo en el complejo de vivienda pública. La mujer tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas, violencia doméstica, negligencia crasa en un caso de accidente de tránsito y maltrato de ancianos en el 2022.

Krystal A. Martínez Román, fue asesinada a balazos junto a otra mujer y un hombre, tras ser secuestrados en Mayagüez. ( Suministrada por la Policía )

Los otros dos occisos no han sido identificados oficialmente, se espera que durante el día de hoy sus familiares acudan al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para corroborar su identidad.

“Él (herido) habla de que unas personas los montaron en un vehículo amenazándolos con armas de fuego y los llevaron hasta el lugar. Allí los bajaron del carro y comenzaron a dispararles. La escena es (a orillas de la carretera) hay una entrada en tierra hacia una finca y en esa área estaban los cuerpos y los ejecutaron en el lugar porque ocupamos casquillos”, declaró el capitán Candelario.

Durante el día de hoy los investigadores se va a recorrer toda la ruta en busca de vídeos de cámaras de seguridad u otra evidencia que les ayude al esclarecimiento de la matanza.

El capitán Candelario hizo un llamado a la ciudadanía a que colabore con la investigación llamando a la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.