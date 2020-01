Activan a Nino Correa en el área sur Por Edlyn M. Vega Rodríguez 01/08/2020 |12:47 p.m.

El veterano rescatista Nino Correa se integró hoy, junto a un grupo de 35 expertos, a labores de monitoreo y búsqueda en pueblos del área sur donde los temblores recientes dejaron severos daños estructurales.

Correa fue activado para capitanear el equipo, como parte del protocolo de respuesta a emergencias impulsado por el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), que busca identificar áreas en peligro de colapso y, en caso de surgir información, rescatar algún ciudadano en peligro.

"Estamos ubicándonos en lo que va a ser nuestro campamento en el Paquito Montaner, en Ponce. No hay reporte de personas desaparecidas. Hasta el momento, está todo bajo control e inclusive hemos estado monitoreando los municipios de Guánica, Yauco, Guayanilla y Ponce; hasta el momento no hay nada reportado", indicó Correa quien destacó que estarán el tiempo que sea necesario para atender la situación.

El funcionario dijo que esperan por la integración del Cuerpo de Ingenieros de los EE.UU. para iniciar con las inspecciones de viviendas y estructuras que pudieran estar en riesgo de desplomarse.

“Vamos a estar trabajando la coordinación con el Cuerpo de Ingenieros; evaluamos residencias y estructuras que está comprometidas por algún colapso que hayan tenido”, indicó.

Correa fue enfático en que no hay reportes de que haya alguna persona atrapada entre escombros y, “si esto surgiere por alguna información que tenga el municipio, pues nosotros haríamos lo propio de hacer una entrada”.

Son en total 72 expertos, incluyendo voluntarios, los recursos disponibles a nivel estatal que trabajan mano a mano con el NMEAD en labores de búsqueda, rescate, servicios médicos, rastreo y hasta canes, explicó Correa.

“No nos esperábamos que fuera así (la magnitud de los temblores). Estamos hablando de algo que no podemos mencionar que seamos expertos en esto. Hasta el día de hoy, no teníamos una experiencia como esta donde ya podemos decir que sí sentimos un terremoto, no un temblor y en ese sentido es algo nuevo”, dijo el funcionario quien agregó que sus experiencias en emergencias pasadas como el terremoto de Haití y el tsunami de Indonesia han sido fundamentales para aplicar estrategias de respuesta en la Isla.

“Son cosas (conocimiento) que uno reserva para cuando nos tocara y, en ese sentido, nos tocó ahora a nosotros”, señaló.