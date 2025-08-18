5 historias destacadas del fin de semana

1 “Estoy traumatizada” Eleonora Boi, la modelo y presentadora de televisión italiana confesó estar “traumatizada” luego que un tiburón la atacara el pasado 31 de julio mientras disfrutaba de un día de playa en el balneario de Carolina. En entrevista en el programa “Good Morning America”, transmitido por ABC, la esposa del refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, Danilo Gallinari, agradeció a un “buen samaritano”, una boricua que le aplicó un torniquete en la herida antes de que los paramédicos llegaran a la playa y la llevaran al hospital.

2 Poderoso Erin Aunque no tocó tierra, el huracán Erin se dejó sentir este fin de semana a su paso al norte de Puerto Rico. El fenómeno pasó de ser un huracán categoría 1 temprano el viernes a un potente ciclón categoría cinco 24 horas después. Si impacto en la Isla, sin embargo, fue mayormente de lluvias y deterioro en las condiciones del mar, con fuerte oleaje y resacas marinas, principalmente en la costa norte. Además, el sistema eléctrico volvió a afectarse por las bandas de lluvias y ráfagas de viento asociadas al fenómeno.

3 Presentes en “La casita” Tres figuras muy queridas de la televisión en Puerto Rico fueron invitados de lujo este fin de semana en “La casita” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. El viernes, Angelique Burgos “La Burbu” la rompió al agarrar el micrófono y pregonar el ya conocido grito de “Acho, PR es otra cosa”. Esa misma noche, también fue vista María del Pilar Rivera, “Maripily” en la Residencia del Conejo Malo. Mientras, el sábado, le tocó el turno a Plinia Palerm, personaje que encarna el comediante Raymond Arrieta, para el deleite de los presentes.

4 Despedida de Gabriela Nicole Familiares y amigos se despidieron el viernes de Gabriela Nicole Pratts Rosario, la adolescente de 16 años que fue brutalmente asesinada el pasado lunes en un incidente que involucró a otras jóvenes. El emotivo funeral que se llevó a cabo en Aibonito, donde desde el jueves cientos de personas llegaron hasta la fraternidad Nu Delta Chi, para rendir sus respetos. La investigación sobre este crimen aún está en manos de la Policía.