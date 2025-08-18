5 historias destacadas del fin de semana

Resumen de lo acontecido.

Recorrido por la costa norte durante el paso del huracán Erin por Puerto Rico. alexis.cedeno@gfrmedia.com
Recorrido por la costa norte durante el paso del huracán Erin por Puerto Rico. alexis.cedeno@gfrmedia.com (alexis.cedeno)
Primera Hora
Por Primera Hora
Presentado por

PUBLICIDAD

1

“Estoy traumatizada”

Eleonora Boi, la modelo y presentadora de televisión italiana confesó estar “traumatizada” luego que un tiburón la atacara el pasado 31 de julio mientras disfrutaba de un día de playa en el balneario de Carolina. En entrevista en el programa “Good Morning America”, transmitido por ABC, la esposa del refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, Danilo Gallinari, agradeció a un “buen samaritano”, una boricua que le aplicó un torniquete en la herida antes de que los paramédicos llegaran a la playa y la llevaran al hospital.
2

Poderoso Erin

Aunque no tocó tierra, el huracán Erin se dejó sentir este fin de semana a su paso al norte de Puerto Rico. El fenómeno pasó de ser un huracán categoría 1 temprano el viernes a un potente ciclón categoría cinco 24 horas después. Si impacto en la Isla, sin embargo, fue mayormente de lluvias y deterioro en las condiciones del mar, con fuerte oleaje y resacas marinas, principalmente en la costa norte. Además, el sistema eléctrico volvió a afectarse por las bandas de lluvias y ráfagas de viento asociadas al fenómeno.
3

Presentes en “La casita”

Tres figuras muy queridas de la televisión en Puerto Rico fueron invitados de lujo este fin de semana en “La casita” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. El viernes, Angelique Burgos “La Burbu” la rompió al agarrar el micrófono y pregonar el ya conocido grito de “Acho, PR es otra cosa”. Esa misma noche, también fue vista María del Pilar Rivera, “Maripily” en la Residencia del Conejo Malo. Mientras, el sábado, le tocó el turno a Plinia Palerm, personaje que encarna el comediante Raymond Arrieta, para el deleite de los presentes.
4

Despedida de Gabriela Nicole

Familiares y amigos se despidieron el viernes de Gabriela Nicole Pratts Rosario, la adolescente de 16 años que fue brutalmente asesinada el pasado lunes en un incidente que involucró a otras jóvenes. El emotivo funeral que se llevó a cabo en Aibonito, donde desde el jueves cientos de personas llegaron hasta la fraternidad Nu Delta Chi, para rendir sus respetos. La investigación sobre este crimen aún está en manos de la Policía.
5

Muere menor en piscina

Florida es el estado que registra el mayor número de niños menores de 5 años ahogados de todo Estados Unidos, según el DCF. (Foto/CBS 47)
Un menor falleció el sábado en una piscina del barrio Mavillas Sur de Las Marías. Según la investigación de las autoridades, el menor pudo haber sufrido un paro cardiorespiratorio provocado por ahogamiento con alimentos, de acuerdo con los médicos que asistieron al menor en una instalación médica a la que fue llevado tras el incidente. El salvavidas que acudió en su auxilió se percató que el menor lucía morado y presentaba problemas para respirar, a pesar de que su torso estaba fuera del agua.

En esta noticia:

PUBLICIDAD

Primera Hora NewsletterPrimera Hora Newsletter

Regístrate para recibir a tu email nuestro periódico en su versión digital.

Al suscribirte aceptas nuestros Términos y Política de privacidad. Pronto comenzarás a recibir nuestro newsletter.

Primera Hora Newsletter

PUBLICIDAD

Popular en la Comunidad

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: