Los participantes del Centro de Envejecientes del Municipio de Ceiba crearon vestidos de mujer, abanicos, chanclas, floreros, lámparas y hasta una colcha, todos utilizando materiales reciclados. Los artículos fueron confeccionados con el objetivo de llevar un mensaje, un llamado de protección al ambiente, como parte de la celebración del Mes del Planeta Tierra y de Reciclaje.

Las damas del centro que confeccionaron vestidos los hicieron a su talla y tuvieron la oportunidad de desfilar sus creaciones en la Plaza Pública del pueblo. También fueron expuestos, en varias mesas, todos los artículos que crearon los participantes.

El desfile de los envejecientes impresionó al público, la creatividad y el ingenio quedó demostrado en cada pieza expuesta. Las participantes desfilaron sus trajes, sus chancletas y hasta el abanico que llevaban en la mano fue preparado con material reciclado. Para estos artículos, los envejecientes utilizaron periódicos, cartón, plástico, hilos y pedazos de tela, entre otros.

“Sorprendido con mis viejos, siempre se esmeran en cada evento que participan. Hoy, nos demostraron, una vez más, el potencial que tienen y que siguen aportando a la sociedad. A mí me llenan de energía, me contagian su alegría y siempre es un honor que me permitan ser parte de sus actividades”, manifestó el alcalde, Samuel Rivera Báez.

El Centro de Envejecientes del municipio cuenta con 55 participantes activos que reciben servicios diurnos de lunes a viernes y otros 45 participantes que reciben servicios en sus hogares. El centro tiene espacios disponibles para sumar miembros a su matrícula, los interesados pueden comunicarse al 787-885-2180 extensión 202. Aceptan participantes de 60 años en adelante.