Tronadas fuertes están afectando el suroeste de PR. Esta actividad puede producir ráfagas de viento de 30 a 40 mph y granizo pequeño es posible. | Thunderstorms are affecting southwestern PR. This activity can produce winds between 30 and 40 mph and small hail. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/cbn6Ha7Zem