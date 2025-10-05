Aerostar Puerto Rico, operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), informó que, debido a las condiciones atmosféricas severas que afectan la zona metropolitana, las operaciones aéreas en el aeropuerto se encuentran temporalmente paralizadas.

Las rampas han sido cerradas por motivos de seguridad y algunos vuelos que tenían previsto aterrizar en San Juan se mantienen en patrón de espera (“holding pattern”) en el espacio aéreo cercano hasta que las condiciones permitan su descenso seguro.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, indicó que la medida responde a los estrictos protocolos de seguridad operacional establecidos por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y que las operaciones se reanudarán tan pronto las condiciones meteorológicas lo permitan.

Este protocolo podría impactar el itinerario de vuelo, provocando retrasos en la salida y llegadas.

Hernández explicó, además, que la medida preventiva podría tomar alrededor de 45 minutos a una hora, dependiendo de las condiciones de tiempo y la determinación de las agencia federales. En ese periodo, podrían concederse intervalos de aterrizaje y despegue.

“La seguridad de nuestros pasajeros, tripulaciones y personal aeroportuario es siempre nuestra máxima prioridad. Estamos en comunicación constante con las aerolíneas, agencias federales y la comunidad aeroportuaria para garantizar que, una vez mejoren las condiciones, la reanudación de operaciones se realice de forma ordenada y segura”, expresó Hernández.

Aerostar exhortó a los pasajeros con vuelos programados durante las próximas horas a mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estatus de sus vuelos.

El personal de operaciones, seguridad y emergencias del aeropuerto permanece activo y en coordinación con la FAA, el Servicio Nacional de Meteorología y las autoridades pertinentes para monitorear el desarrollo de la situación.