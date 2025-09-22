El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), con sede en San Juan, emitió esta tarde una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona metropolitana.

Según detalló la agencia en un informe especial, el radar Doppler detectó fuertes lluvias y tormentas eléctricas que afectan a Guaynabo, San Juan y Bayamón, municipios que permanecerán bajo advertencia hasta las 3:00 p.m.

⚠️SAN JUAN, GUAYNABO and BAYAMÓN⚠️

Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.

Until | Hasta: 3:00 PM AST Sep 22, 2025#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/qW0RS8CJHX — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 22, 2025

Cataño y Trujillo Alto están bajo la misma advertencia hasta las 3:45 de la tarde.

“Esto provocará inundaciones en áreas urbanas y en pequeños arroyos”, advirtió el NWS, al tiempo que estimó acumulaciones adicionales de lluvia entre 2.5 y 5 centímetros en la zona afectada.

Las autoridades exhortan a los conductores a ejercer precaución en las carreteras, ya que las lluvias intensas pueden provocar condiciones peligrosas. Además, se recomienda no intentar cruzar arroyos, ríos o cuerpos de agua crecidos, ya que podrían arrastrar vehículos y poner en riesgo la vida de sus ocupantes.