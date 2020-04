La gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario Interino del Departamento de la Familia, Eddie A. García Fuentes, informaron un aumento en beneficios en varias categorías del Programa de Asistencia Temporera a Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) que asisten a menores.

La emisión, que es efectiva el viernes 1ro de mayo de 2020, asciende a $3,461,551.0 e impacta a 11,590 personas en la Isla. Este aumento beneficia directamente a 7,156 menores participantes del programa.

“En medio de la emergencia por el COVID-19, son muchas las gestiones que el gobierno está tomando para proveer ayuda a los que necesitan, trabajando en conjunto con organizaciones sin fines de lucro y municipios. Esta es una de las varias ayudas que se están trabajando, por el bien de todos”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

“Hace 12 años que no se ajustaban los beneficios de estas familias, quienes representan las más necesitadas de los programas que administramos y cuyos niveles de ingresos son los más bajos. Tomando en cuenta el aumento del costo de vida se ha ajustado el beneficio a $128 mensuales máximos por persona, disponibles a través de la Tarjeta Unica todos los días primero del mes, a partir del viernes 1ro de mayo de 2020,” explicó García Fuentes.

El programa TANF asiste a 43,073 participantes de Puerto Rico en varias categorías. Este ajuste beneficia a las familias con menores en el núcleo familiar. Las categorías que reflejarán el aumento son: categoría C (Children) que asiste a menores con ausencia de un padre o incapacidad de los padres, la categoría T (Tutor) dirigida a familias cuyos encargados no tienen relación de consanguinidad con el menor y la categoría G (General) en la que ambos padres tienen discapacidades. Anteriormente en las Categoría C el beneficio por un menor ascendía a $83, mientras que en las categorías G y T el beneficio mensual era de $32 por menor.

“Hemos enfocado esfuerzos en asistir a estas familias que tienen retos extraordinarios de recursos y de salud para apoyarles en la crianza de esos menores y cubrir sus necesidades. Seguimos buscando nuevas alternativas y programas que asistan a todas las poblaciones vulnerables, para que puedan enfocarse en su autosuficiencia y superación,” manifestó el secretario interino.

Los nuevos niveles de beneficios fueron aprobados por el gobierno federal tras ser enmendado el Plan Estatal del programa Temporary Assistance for Needy Families que administra la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, en consulta con la Administration for Children and Families (ACF).

PUBLICIDAD

El programa TANF realiza desembolsos anuales que sobrepasan los $39 millones a las más de 40 mil familias participantes elegibles. Por su bajo nivel de ingresos, estos participantes también son elegibles al Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Los participantes del TANF no tienen que realizar ninguna gestión para recibir el aumento en beneficios, ya que este se reflejará en su Tarjeta Única.

García Fuentes explicó que en las próximas semanas se hará público el método virtual a través del cual podrán recibir nuevos solicitantes y los requisitos que cada familia deberá presentar para ser elegibles.