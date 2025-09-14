Varias ferias para tramitar los pasaportes se realizarán en distintos municipios durante este mes, con el fin de acercar este servicio a la ciudadanía y facilitar el acceso al documento sin tener que viajar a San Juan.

El anuncio fue realizado por la secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera Santana.

“Estas ferias acercan los servicios del gobierno a los pueblos. Sabemos que para muchos resulta complicado desplazarse hasta San Juan y llevar el trámite a municipios permite que más personas obtengan su pasaporte de una forma más conveniente”, explicó Rivera Santana.

Las fechas y lugares confirmados para estas ferias son:

Florida : Teatro Efraín Berríos – martes, 16 de septiembre

: Teatro Efraín Berríos – martes, 16 de septiembre Orocovis : Casa Alcaldía – jueves, 18 de septiembre

: Casa Alcaldía – jueves, 18 de septiembre Toa Alta: Casa Alcaldía – viernes, 26 de septiembre

Estas jornadas son una iniciativa que busca recordarles a los ciudadanos la importancia de revisar la fecha de vencimiento de sus pasaportes y aprovechar estas oportunidades para renovarlos o solicitar el documento si aún no lo tienen.

“El equipo del Departamento de Estado continuará realizando ferias como estas en otros municipios para asegurar que nadie se quede rezagado por dificultades de transporte o de tiempo”, apuntó Rivera Santana.

Además, la secretaria de Estado recordó que cuando un pasaporte está próximo a vencerse, los ciudadanos deben estar atentos y planificar su renovación con tiempo.

“Estas ferias son “una alternativa práctica y cercana para quienes necesiten atender este trámite”, dijo sobre el particular.