Aquí los sectores que podrían estar sin luz este wikén por trabajos de mejoras
Las labores se llevarán a cabo en 11 municipios.
PUBLICIDAD
LUMA Energy informó sobre posibles interrupciones de servicio programadas para este fin de semana, como parte de los trabajos para mejorar el sistema de energía eléctrica.
La compañía reconoció que estas mejoras podrían causar inconvenientes temporales, pero aseguró que son esenciales para garantizar la estabilidad del servicio.
Además de los trabajos que requieren interrumpir el servicio, LUMA afirmó que realiza mejoras al sistema que no afectan a los clientes.
Viernes, 3 de octubre
Restauración y modernización de subestaciones
- Bayamón - sector Casco Urbano, urbanización Santa Rosa, comunidad Bayamón Shopping Center, sector Calle Comerío, sector Casco Urbano, sector Vista Alegre
Remoción de vegetación
- San Germán - barrio Minillas, camino Los Solteros carretera 3363, urbanización Monte Bello Vista Colinas, condominio Monte Bello
Trabajos en postes
- Corozal - barrio Palmarito PR-800 kilómetro 3.0 interior, sector Radio Oro
- Barranquitas - barrio Palo Hincado sector Las Piñonas, barrio Palo Hincado sector Parcelas, barrio Sabana-Padilla, carretera 569 kilómetro 4.7 interior
- Canóvanas - barrio Campo Rico sectores La Vega, camino Los Díaz y Los Castillo, barrio Palma Sola sector Peniel, PR-9957 y PR-185
Requerido por el cliente
- Juana Díaz - barrio Aruz, comunidad Manzanilla, Callejón Los Feos final, escuela Tomas Carrión Maduro
Sábado, 4 de octubre
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Arecibo - carretera 129 Antiguo, edificio Maco, urbanización Industrial Zeno Gandía
Trabajos en postes
- Canóvanas - barrio Campo Rico
- Manatí - urbanización Las Gardenias
- Ciales - barrio Cialitos Centro, carretera 149 R 614 kilómetro 4.1
- Orocovis - barrio Sabana, sectores La Vega, Los Meléndez y Los Rosado
- Barranquitas - barrio Palo Hincado, sector Las Parcelas
Requerido por el cliente
- Utuado - Salto Arriba, entrada de sector Guaónico, carretera 123
Domingo, 5 de octubre
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Ciales - barrio Cialitos Centro, carretera 149 R 614 kilómetro 4.1
- Orocovis - barrio Sabana, barrio Bauta Arriba
Restauración y modernización de subestaciones
- Bayamón - sector Casco Urbano, sector Casco Urbano