La gobernadora Wanda Vázquez inauguró los trabajos de construcción de una nueva casa en el barrio Ceiba Sur de Juncos, para una familia que perdió su vivienda durante el azote del huracán María, y que es una de las 339 familias que se identificaron como casos a ser atendidos con prioridad.

Según explicó la gobernadora, la nueva residencia de don Reinaldo y doña Silvia, deberá comenzar a construirse en la próxima semana, una vez termine la demolición de lo que quedó de la vieja estructura, y, de acuerdo con la evaluación del ingeniero del proyecto, debería completarse entre los próximos 90 días, aunque según los acuerdos con Vivienda tienen un término de hasta 180 días para hacer el proyecto.

PUBLICIDAD

“Estamos muy contentos de que esto por fin se dé. Y lo que quiero es que el pueblo de Puerto Rico sepa que los fondos relacionados a la reconstrucción de las viviendas se están otorgando y ya están donde tienen que estar, con la gente que los necesita”, afirmó Vázquez.

Agregó que, a la pareja se le otorgó además un dinero para que puedan vivir alquilados en otro lugar, mientras se completa la construcción de su vivienda.

La vivienda se construirá además “con todos los requerimientos de (la ley federal) ADA (ley para estadounidenses con discapacidades, en inglés)” tomando en cuenta que doña Silvia es una persona con necesidades especiales.

“Yo estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por nosotros, por mí y por mi esposa. No esperaba una residencia como la que me van a construir. Esperamos, el tiempo que hemos pasado, pero Gracias a Dios, ahora estamos más cerquita. Así que muchas gracias a todos”, expresó, visiblemente emocionado don Reinaldo.

El secretario de la Vivienda, Luis Carlos Fernández, explicó que la vivienda se construirá bajo el programa R3, en el que hay actualmente 26,997 solicitudes, de personas que perdieron o sufrieron daños considerables en su vivienda durante los huracanes Irma y María. Aclaró que este proyecto no incluye las viviendas afectadas por los terremotos en el suroeste, que se están atendiendo bajos otros programas.

Fernández explicó que de ese total de 26,997 casos, ya hay 339 casas en proceso de construcción en 66 municipios, con una asignación de $22 millones, de las cuales ya hay 180 en las que comenzó el proceso de “pico y pala”, entiéndase de construcción como tal.

PUBLICIDAD

El secretario agregó que esos primeros 339 son casos que se identificaron como prioritarios por tratarse de familias con personas de más de 65 años, alguna discapacidad, y que tienen daños sustanciales, como puede ser estar bajo toldos azules. En total, hay unas 1,300 viviendas identificadas como casos prioritarios por reunir las tres condiciones antes descritas.

Al momento, detalló Fernández, hay registradas en el programa 2,642 solicitudes, en las que “el solicitante indicó que la casa sufrió daño sustancial y además certificó que ese daño sustancial es porque tiene un toldo azul”.

En algunos casos, en lugar de reparar o reconstruir, lo que se hará es relocalizar a las familias a nuevas viviendas en otra vivienda.

Por otro lado, explicó el secretario, en los casos donde las familias carezcan de documentos de titularidad, se trabajan de dos maneras: en casos más sencillos, se trabaja la titularidad con “formas alternas de evidenciar la titularidad” como pueden ser las planillas de contribución, facturas de agua o luz. En casos más difíciles que por ejemplo involucran situaciones de herederos, se transfiere al programa de autorización de título, y la persona sigue en turno para que su caso se atienda una vez se resuelva el asunto del título de propiedad.

Fernández abordó el tema de los costos de reconstrucción bajo este programa, y destacó que se rigen bajo un sistema, que también se usa en otros estados, en el cual se determinan costos unitarios para materiales y demás, de manera que el costo es el mismo en cualquier parte de la Isla.

PUBLICIDAD

“Vivienda, como administrador del programa, es el responsable, frente a Vivienda federal, de todo lo que ocurra. Y el contratista que se niegue, pues sencillamente está fuera del programa. Aquí no estamos con contemplaciones. Son personas que están dispuestas a trabajar, hay unas guías federales con las que tenemos que cumplir, ¿las aceptas, sí o no? Si no, pues sencillamente se buscan otras opciones”, afirmó el secretario.

“Aquel contratista, aquella persona que forme parte de este programa, y venga con la intención, o en el transcurso incumpla con las condiciones de este programa, o cometa alguna irregularidad, aquí no va a poder estar, y va a tener que responder”, insistió la gobernadora.