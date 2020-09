La Asociación de Comercio al Detal aseguró hoy que las tiendas en la Isla no son focos de contagios de COVID-19, por lo que pidió al gobierno que no imponga un cierre general, sino por sectores de riesgo.

El pedido de la organización surgió tras obtener los resultados del Programa de Vigilancia Colaborativa que el sector integró a sus esfuerzos para minimizar los riesgos de contagios, brindar seguridad a la ciudadanía y lograr a su vez mantener el empleo a miles de puertorriqueños ante la nueva realidad.

Se indicó que las observaciones fueron realizadas por 15 estudiantes universitarios en 56 tiendas de más 100,00 cuadrados.

“Estamos sumamente satisfechos con el apoyo que los comercios nos han brindado a los esfuerzos de la campaña educativa Nueva Realidad te Abrazamos, a la medidas de salud y seguridad en sus tiendas, su compromiso voluntario en el portal compromisoalunisono.com con más de 500 firmas, y su participación en el programa de vigilancia colaborativa y auto-fiscalización voluntaria” expresó en declaraciones escritas Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal.

“De acuerdo a los resultados, en más de 45,000 observaciones de los parámetros de uso de mascarilla, distanciamiento físico y uso de desinfectante de manos, en 56 tiendas de más de 100,000 pies cuadrados, el por ciento de cumplimento en promedio es de 96%. Estas cifras, de observaciones realizadas bajo un protocolo objetivo y por externos a los operadores de las tiendas, demuestran el gran esfuerzo que el comercio está realizando para estar en cumplimiento, ofrecer una experiencia segura para los consumidores y empleados, y colaborar mano a mano con el gobierno en el objetivo de erradicar el COVID de nuestra Isla”, añadió Báez.

El presidente recordó que cerrar los comercios los domingos se traduce en pérdidas para el país. “Los empleados dejan de cobrar más de $150 millones de dólares en nómina y puede provocar una crisis alimentaria de grandes proporciones. Sin economía no puede haber salud”, agregó.

“No vamos a bajar la guardia, las medidas de distanciamiento físico, desinfección de manos, uso de mascarillas y educación al consumidor están ahí, y agradecemos al gobierno el paso que han dado de continuar fortaleciendo su sistema de rastreo de contagios para así lograr un balance entre economía y salud. De esta forma no seguimos afectando a más de 100 mil personas, que al no trabajar en el comercio no llevarían ingresos a sus hogares”, concluyó Báez.