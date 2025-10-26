Las fuertes lluvias de los pasados días inundaron gran parte del Refugio de Vida Silvestre de Boquerón, Cabo Rojo, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así lo informó su secretario, Waldemar Quiles.

“Como ustedes saben, desde el pasado jueves la parte suroeste de la Isla se encontraba experimentando los efectos indirectos del huracán Melissa, particularmente copiosas lluvias. Nuestro Refugio de Vida Silvestre en Boquerón fue objetivo de constantes y prolongadas lluvias el viernes lo que hizo que se inundarán muchas zonas, haciendo casi imposible el tránsito por el área. Inmediatamente se contactó a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias en Cabo Rojo para que los asistiera en abrir las compuertas 3, 5 y 6, facilitando así el desagüe del dique”, expresó el Secretario en declaraciones escritas.

“Esta acción, coordinada con la administración municipal de Cabo Rojo hizo posible que se redujera, sustancialmente, los niveles de inundación en los caminos del Refugio, al igual que los terrenos colindantes, una de nuestras grandes preocupaciones cuando nos enteramos del evento. Históricamente esta área ha sufrido con copiosas lluvias. Durante el huracán Fiona en 2022 se inundó el refugio completo. Por tal razón tomamos con mucha precaución cualquier evento de lluvia. En estos momentos nos encontramos monitoreando la situación para evaluar otras posibles medidas”, agregó Quiles.

El refugio fue creado en 1964 por el Departamento de Agricultura para proteger una serie de especies, Esta facilidad comprende una extensión territorial que consiste de una gran parte de la zona sur de Boquerón y de las tierras al oeste de La Parguera hasta el histórico Faro de Cabo Rojo. Estos terrenos, además, cuentan con un sistema de diques y canales para influir en el flujo de agua y salinidad de la zona.

“Quiero reconocer el excelente trabajo de nuestros vigilantes, al igual que todo el personal del Refugio de Vida Silvestre de Boquerón, particularmente a su Oficial de Manejo, Jenny Vázquez, por que actuaron con premura en esta situación”, concluyó diciendo el Secretario del DRNA.