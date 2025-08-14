Un fallo en el Flight Data Processor de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó el retraso de más de 20 vuelos de salida desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín hacia diferentes destinos, confirmó Aerostar Puerto Rico, empresa que administra esa instalación.

Según un comunicado difundido por la empresa, el sistema afectado es parte esencial del control de tráfico aéreo, encargado de procesar y registrar los planes de vuelo de cada aeronave que despega desde San Juan. Desde que se reportó la avería, el primer vuelo del día salió con aproximadamente una hora de retraso.

PUBLICIDAD

“La FAA activó su equipo técnico especializado para atender la situación y trabaja de forma continua para restablecer el funcionamiento normal del sistema. Aerostar se mantiene en comunicación directa con las autoridades federales para monitorear los avances y minimizar las interrupciones a los pasajeros: reza el comunicado.

El presidente de Aerostar, Jorge Hernández explicó que aunque es una situación que está fuera del control del aeropuerto, “nuestro personal está colaborando estrechamente con las aerolíneas y la FAA para mantener a los viajeros informados y procurar que las operaciones se normalicen lo antes posible”.

Este exhortó a los pasajeros a verificar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.