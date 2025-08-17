Sigue lloviendo en Puerto Rico por las bandas exteriores del huracán Erin y a esta hora de la mañana el Servicio Nacional de Meteorología alerto que tres pueblos se encuentran bajo aviso de inundaciones.

Se trata de Cayey, Guayama y Salinas.

“A las 8:43 a.m., el radar Doppler indicó tormentas eléctricas que producían lluvias intensas en el área bajo aviso. Han caído entre 1 y 3 pulgadas de lluvia. Se esperan cantidades adicionales de 1 a 2 pulgadas en el área bajo aviso. Las inundaciones repentinas están en curso o se espera que comiencen en breve”, detalla la agencia.

Como de costumbre se le recomienda a las personas no cruzar carreteras inundadas.

EL aviso estará vigente hasta las 12:15 de la tarde.