El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ha activado en la tarde de este sábado multiples advertencias de inundaciones para la zona oeste, central y metropolitana de la Isla, debido a los efectos que deja una vaguada.

Entre los boletines hay uno para Gurabo, Carolina y Trujillo Alto hasta las 5:30 p.m.

El informe indica que en la zona se han registrado hasta tres pulgadas de lluvia y que podrían caer otras dos pulgadas adicionales.

También hay advertencias de inundaciones hasta las 5:30 p.m. para los pueblos de Maricao, Sabana Grande y Yauco. En la zona se han registrado hasta una pulgada de lluvia y se espera que otras tres se registren durante el periodo de vigencia.

Tambien están bajo advertencias de inundaciones hasta las 5:00 p.m. los pueblos de Las Marías, San Sebastián, Lares, Utuado, Aguada, Añasco, Moca. En estas zonas podrían caer hasta cuatro pulgadas de lluvia.

El SNM recomienda a los conductores a no transitar por zonas inundadas.

Debido a estas condiciones del tiempo, la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía eléctrica, LUMA Energy, informó sobre la posibilidad de que los clientes enfrenten interrupciones.

“Nuestras brigadas están atendiendo interrupciones de servicio provocadas por las inclemencias del tiempo en varias partes de la Isla. Les exhortamos a estar pendiente al SNM para más actualizaciones de las condiciones del tiempo durante la tarde de hoy. Por tu seguridad, mantente alejado de las líneas eléctricas caídas y reporta cualquier emergencia eléctrica llamando al 1-844-888-5862 (LUMA)”, indicaron en las redes sociales.