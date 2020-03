En medio de la pandemia de coronavirus Covid-19 que atraviesa el mundo, hay boricuas en diferentes países que están en comunicación con el Departamento de Estado en busca de llegar a Puerto Rico.

La agencia comunicó hoy que hay jóvenes varados en Egipto, pendientes de un avión que saldría hasta Madrid o a Estados Unidos.

Asimismo, hay dos menores: uno en Bermuda, que espera a un vuelo de repatriación pautado para el 4 de abril; y otro en Alemania que también aguarda por un viaje de Condor el próximo mes.

En el crucero Zandaam, que se encuentra cerca del Canal de Panamá, hay una pareja de puertorriqueños. La embarcación irá a Fort Lauderdale, Florida.

En ese mismo estado, pero en Miami, se encuentra una familia proveniente de Ecuador.

También, hay una estudiante en Salamanca, España, donde estaba realizando un intercambio estudiantil. Espera por un posible vuelo de American Airlines.

La agencia informó que unas boricuas que se encontraban en Portugal ya están de regreso a Puerto Rico.

Por otro lado, una guatemalteca que reside en República Dominicana y que se encuentra en suelo boricua está pendiente de un vuelo chárter. Mientras, hay en el País una estudiante colombina que se encontraba de intercambio con visa J1.

¿Cuáles son los datos de hoy?

Por otro lado, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto García, ofreció hoy un resumen de las medidas más importantes que las agencias del gobierno de Puerto Rico continúan implementando para atender la situación de la emergencia provocada por el COVID-19 desde todos sus ángulos.

“A tener con la tendencia que esta pandemia exhibe en la isla, además de las proyecciones realizadas por el task force nombrado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, todo el aparato gubernamental se ha movido para identificar maneras de anticiparse al impacto que, definitivamente, esto tendrá en nuestras vidas”, expresó el secretario.

El jueves, la gobernadora reveló nuevas medidas encaminadas a contener la propagación del COVID-19, tras recibir las recomendaciones del grupo de galenos que conforman el componente asesor en esta emergencia médica.

“Al acoger nuestras recomendaciones, la gobernadora convirtió a la isla, probablemente, en la jurisdicción o territorio de Estados Unidos con la mayor probabilidad de enfrentar esta pandemia. El distanciamiento social continúa siendo un mecanismo indispensable en esta etapa. Al tiempo, continuamos despejando los obstáculos de accesibilidad a las pruebas, estas medidas resultan las correctas”, expresó el coordinador general, Segundo Rivera.

La actualización de datos, a esta hora, es la siguiente: (esto excluye el área de salud que fue previamente atendido por el Departamento de Salud)

Departamento de Seguridad Pública

o Ya se le están efectuando las pruebas a los agentes del cuartel de Rincón que estuvieron en contacto con el agente, esposo de la mujer fallecida en Aguadilla por COVID-19.

A las 11:00 a.m

o 434 arrestos por violación a la OE-2020-023

o 691 denuncias por violación a la OE-2020-023

Negociado de Ciencias Forenses

o Hoy se realizará una prueba de COVID-19 post mórtem- Mujer de 73 años, residente del área metropolitana. Falleció en el hogar. No tenía condiciones previas. Sintomatología de posible COVID-19.

o Al momento, todas las muestras tomadas por Negociado han resultado negativas a COVID-19

Negociado de Cuerpo de Bomberos

o El Negociado del Cuerpo de Bomberos lleva a cabo una campaña para manejar detergentes y productos desinfectantes de manera segura y evitar complicaciones de salud, en momentos en que muchas personas los utilizan para mantener una higiene apropiada y evitar contagios relacionados al Covid-19.

Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

o Continúa la coordinación de escoltas en la distribución de alcohol donado por la Destilería Serrallés. Hoy se están entregando en 6 entidades municipales, 2 entidades estatales y 10 entidades hospitalarias. Hasta el día de ayer, se habían entregado sobre 32 mil galones de alcohol. El 47% de estos donativos se desglosa en agencias gubernamentales y municipios ; y el 39% en hospitales. El 14% en clínicas, laboratorios, hospicios, entre otros.

Guardia Nacional de Puerto Rico

o Hoy se efectúa un segundo adiestramiento a estudiantes de medicina que se unen a los esfuerzos de la Guardia Nacional en los aeropuertos. Con este nuevo grupo, suman unos 80 estudiantes de cuarto año de medicina incorporados al esfuerzo.

o A las 6:00 a.m de hoy

o 36,803 pasajeros habían sido evaluados y sus temperaturas tomadas

o 110 pasajeros fueron enviados al área de triage

o 28 pasajeros recibieron prueba de COVID-19, enviados a la casa bajo supervisión del Departamento de Salud y su médico de cabecera

o 89 pasajeros fueron enviados a sus casas para aislamiento domiciliario

o 0 pasajeros fueron enviados al hospital

Autoridad de los Puertos

o Marítimo

Entre las 6:00 a.m y 2:00 p.m de ayer, entró un barco de turismo (yate privado) y salió un barco de turismo (yate privado). Durante el mismo período, permanecieron en la bahía 2 embarcaciones de carga, 1 tanquero y 1 de turismo. La tripulación no desembarcó durante su permanencia en Puerto Rico.

ATM

o Ayer se realizaron 152 pruebas de cernimiento a pasajeros (residentes) transportándose entre Ceiba y las islas municipios, para un total de 595.

ASES

o Emitió una directriz a todas las aseguradoras u organizaciones de Manejo de Cuidado Dirigido para que aceleren las solicitudes de pronto pago y pago adelantado a los hospitales por la crisis que estas instituciones atraviesan por la pandemia del coronavirus.

o Las MCOs deberán, además, acelerar el pago de facturas (reclamaciones o cuentas a pagar) de modo que se reduzca el volumen del inventario (aging).

o Estas medidas se toman por entender imperativo buscar alternativas para proveerles flujo de dinero lo antes posible, para que los hospitales continúen operando con el personal necesario.

Departamento de Hacienda

o Hoy se desembolsaron $21.5 millones en pagos de reintegros a 27,809 contribuyentes.

o A partir del lunes, 30 de marzo y hasta el primero de mayo de 2020, los individuos que trabajan por cuenta propia podrán solicitar el incentivo económico de $500 anunciado por la gobernadora, a través de su cuenta en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

o Este aplicará únicamente a individuos que llevan a cabo una industria o negocio por cuenta propia y están registrados en SURI como comerciantes, con su Certificado de Registro de Comerciante vigente al 15 de marzo de 2020.

o Se han impactado más de 4,421 localidades comerciales para inspeccionar el cumplimiento con la Orden Ejecutiva. Diez de estas han sido orientadas con un primer aviso. Se suspendió la primera licencia de bebidas alcohólicas a un establecimiento en el Condado y el pasado lunes, agentes de Rentas Internas confiscaron todas las bebidas alcohólicas del local.

o El área de Servicio al Contribuyente ha atendido a 2,265 casos a través del sistema de mensaje de SURI.

o Continúa el procesamiento de planillas de Contribución Sobre Ingresos y el desembolso en pagos de reintegros.

Departamento de la Familia

o Se distribuyeron 1,235 mochilas con kits de higiene y primeros auxilios que incluía información de orientación con el número de teléfono del Departamento de Salud para que puedan comunicarse en caso de necesidad relacionada con su salud.

o Se obtuvo la dispensa del Programa del PAN de la Federal Nutrition Service (FNS) para que los casos no tengan que ser revisados hasta el mes de junio de 2020 y la elegibilidad de los participantes no sea rechazada, por lo que los participantes NO tienen que acudir a las oficinas locales para esos fines (estas permanecen cerradas hasta el 13 de abril).

o Se obtuvo una dispensa para que los recursos destinados a los Mercados Familiares (suspendidos hasta nuevo aviso) sean liberados en el mes de abril y los participantes puedan usar todo el beneficio sin restricciones para comprar alimentos en los supermercados. Se está coordinando la parte técnica de la liberalización del beneficio con Evertec.

Departamento de Educación

o El portal cibernético del DE registra la entrada de más de 1 millón 160 mil visitas en las primeras dos semanas. En este portal están los módulos en línea que los padres o encargados pueden descargar y contestar con sus hijos, sin la necesidad de imprimirlos.

o Por otro lado, la aplicación EduPR registra más de 284 mil descargas y han adiestrado a casi 4 mil maestros y 3,700 padres o encargados.

o Con la extensión del aislamiento social ordenado por la gobernadora hasta el 12 de abril, el DE trabaja en los nuevos ofrecimientos académicos para estudiantes, que serán anunciados a las comunidades escolares en los próximos días. Esos ofrecimientos también incluirán a la población de educación especial.

Departamento del Trabajo

o El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos está recibiendo reclamaciones para el Seguro de Beneficio por Desempleo. Al momento, ha recibido un total de 65,909 nuevas reclamaciones de desempleo desde el 16 de marzo de 2020.

ASSMCA

o Hoy se contactaron a 1,067 pacientes participantes de nuestros servicios, para seguimiento y apoyo telefónico.

o Línea PAS:

Total de llamadas: 1,472

Covid-19: 389

Chat: 235

42 personas en aislamiento por riesgo o por arrojar positivo

o Intervenciones en el aeropuerto LMM

Área de triage: 7

First responders: 27

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

o Se recuerda que la pesca RECREATIVA está prohibida.

Departamento de Agricultura

o La semana próxima comenzarán a salir los certificados de abono a los caficultores, a ser redimidos en las agrotiendas participantes.

Departamento de Justicia

o A raíz de las medidas de la OE-2020-023 y acciones que se han tomado en el Registro de la Propiedad por la emergencia del COVID-19 de interrumpir sus operaciones presenciales, se han ajustado las fechas de caducidad. De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 255 de la Ley 210-2015, todo documento que sus fechas de Consentida y de Caducidad se encuentren entre el 16 de marzo de 2020 y el 15 de abril de 2020 serán modificadas a las siguientes fechas:

o Fecha de Consentida: 5 de mayo de 2020

o Fecha de Caducidad: 15 de junio de 2020