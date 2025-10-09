El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció hoy el lanzamiento de la campaña turística “San Juan, Capital del Encanto”, una propuesta moderna y vibrante que busca posicionar a San Juan como el destino más completo, diverso y cautivador del Caribe.

“San Juan tiene de todo. Es la ciudad donde se cruza la historia y la modernidad, la tradición y la innovación. Aquí se vive el encanto de Puerto Rico en cada rincón; en sus playas, en su gastronomía, en su arte, en su gente. Con esta campaña queremos mostrarle al turista que San Juan no solo se visita. San Juan se vive, se disfruta y se recuerda”, expresó Romero Lugo mediante declaraciones esccritas.

La campaña “Capital del Encanto” celebra la autenticidad de San Juan y su capacidad de ofrecer una experiencia completa en un solo destino, desde el colorido del Viejo San Juan hasta la vibrante energía de Santurce; las hermosas playas de Condado, Ocean Park y El Escambrón; el movimiento cultural de Río Piedras; y la modernidad de sus centros urbanos.

La propuesta publicitaria proyecta a la capital como reflejo de todo lo que hace de Puerto Rico un país único, a la usanza de la campaña que desarrolló el país en la última mitad del pasado siglo y que nos promocionó como “La isla del encanto”.

“Por varias generaciones, Puerto Rico ha sido reconocido como ‘La isla del encanto’, un apelativo con raíces documentadas desde hace varias décadas. Con San Juan, Capital del Encanto, damos un paso más y enfocamos ese legado en una experiencia concreta de ciudad, su historia, su gastronomía, su vida nocturna, sus parques, su teatro y su gente para que quien visite San Juan viva, en un solo destino, la experiencia más completa y auténtica del encanto puertorriqueño”, mencionó el alcalde capitalino.

La iniciativa también resalta la diversidad de experiencias disponibles para locales y visitantes, como parques y espacios recreativos, teatros, gastronomía variada, actividades familiares, vida nocturna, eventos deportivos y culturales y un calendario en constante movimiento que posiciona a la ciudad caribeña como una de las más dinámicas del hemisferio.

Próximamente, el Municipio presentará su nueva ruta gastronómica, una experiencia que encenderá los sabores de la ciudad y destacará a los restaurantes, chinchorros, cafés y propuestas culinarias más auténticas de San Juan.

Además, la capital también se consolida como destino de compras y entretenimiento, con los principales centros comerciales de la Isla, una oferta hotelera diversa y experiencias únicas que van desde paseos por la bahía hasta recorridos históricos, festivales culturales y espectáculos teatrales.