El municipio de Carolina reconoció al bombero Alan Ortiz Rivera, por salvarle la vida a una mujer que se lanzó desde el puente Teodoro Moscoso.

Ortiz Rivera recibió el Premio Jesús T. Piñero, el más alto reconocimiento a la excelencia en el servicio que otorga el municipio y que fue creado para honrar a empleados que se distinguen por su eficiencia, dedicación y méritos extraordinarios.

"Yo di lo mejor de mi como profesional para rescatarla, pero quería también, como ser humano, ayudarla emocionalmente", había expresado el bombero en declaraciones escritas. ( Suministrada )

El pasado 24 de noviembre, el bombero municipal estaba de turno en la estación del Centro de Servicios Municipales de Isla Verde cuando una mujer se sentó al borde del puente con intenciones de tirarse a las aguas de la Laguna San José. Por eso, fue parte del equipo de respuesta que intentó disuadirla.

Cuando la mujer se lanzó al agua, Ortiz Rivera también, para rescatarla. Una vez la salvó, le compartió palabas de aliento basados en su fe cristiana.

“Le dejé saber que comprendía, que quizás ella estaba pasando por un momento difícil, pero que quitarse la vida no es la solución. Le dije que buscara de Dios, que Él la iba a ayudar a salir adelante. Yo di lo mejor de mi como profesional para rescatarla, pero quería también, como ser humano, ayudarla emocionalmente a sentirse mejor dentro de lo que estuviera pasando”, dijo en declaraciones escritas.

El alcalde carolinense José Carlos Aponte le entregó al bombero la placa conmemorativa durante el Encendido de la Navidad, así como un premio en metálico de $1,200.