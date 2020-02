Un informe de la Oficina del Contralor reveló que el municipio de Ceiba gastó más de $1 millón en la construcción de cuatro canchas en el Complejo Deportivo y en un proyecto de quioscos y torre de observación denominado Guarida de Merlín, sin utilidad y que actualmente están abandonados.

Además, según explica la agencia en su opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del municipio, se formalizó un contrato para desarrollar una marina comercial con la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads. Sin embargo, para el periodo auditado, habían invertido $171,804 y sólo habían generado $46,153.

El municipio también cedió libre de costo y sin contrato, según el informe, el uso de la marina deportiva a una corporación para dar clases de navegación en bote de vela. Todas estas situaciones se atribuyen, entre otras, a que el alcalde (Ángelo Cruz) no protegió los intereses del municipio y no planificó la viabilidad de los proyectos.

“La auditoría de ocho hallazgos señala que el municipio incurrió en gastos extravagantes, al adquirir una guagua Chevrolet Suburban LT1500 por $60,000 para uso oficial del alcalde, cuyos asientos de piel tienen sistema de calefacción, además de aros de aluminio cromados de 22”. Contrario a la ley y la reglamentación aplicable, el municipio incluyó en la requisición de la guagua, el nombre de la marca y modelo específico. Para la instalación del sistema de luces, sirena y altavoz por $2,276 no se obtuvieron cotizaciones de, al menos, tres proveedores. Estas situaciones propician el favoritismo en la adjudicación, afectan adversamente las finanzas y agravan la situación económica del municipio”, añade el reporte.

Los auditores de la Contraloría identificaron que Ceiba adeuda $1.8 millones a la Administración de los Sistemas de Retiro y al Departamento de Hacienda. Además, hallaron múltiples deficiencias con la preparación de las conciliaciones bancarias y el registro de cheques. Por ejemplo, se encontraron cheques sin el nombre ni la firma de quien lo recoge, conciliaciones bancarias sin firma de los directores de Finanzas o preparadas incorrectamente.

El municipio, además, contrató la elaboración de una escultura de 7 pies de un atleta de pista y campo en bronce sin celebrar subasta pública, y no obligó los créditos presupuestarios para el pago del contrato sino hasta 39 días después. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-18.

“El informe devela que el alcalde, el director de Finanzas y el auditor interno, no protegieron los intereses del Municipio al no informar la desaparición o hurto de marbetes a los secretarios de Justicia, Hacienda y Contralora de Puerto Rico. Además, no se realizaron gestiones de cobro efectivas de $1.8 millones en cuentas por cobrar, la mayoría de más de cinco años de atraso”.

Ceiba carece de reglamentación para el control de las tarjetas de crédito utilizadas para la adquisición de combustible por lo cual se recomienda al alcalde preparar un proyecto de ordenanza y presentarlo a la Legislatura Municipal.

El Informe comenta que Ceiba tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional por $922,687 para el 2015, $1.4 millones para el 2016 y $2.2 millones para el 2017. Además, al 31 de diciembre de 2018, estaban pendientes de resolución por los tribunales dos demandas civiles por $175,000.

El informe de Ceiba cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.