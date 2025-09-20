Mientras la tormenta tropical Gabrielle continúa su paso bien alejado al norte de Puerto Rico, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) vigila una onda tropical en el oeste de África que, por el momento, no se prevé que afecte a la zona del Caribe.

Estas son las condiciones que prevalecen en este pico de la temporada de huracanes para el océano Atlántico.

Según los más recientes informes, Gabrielle se espera que se convierta en huracán para mañana, domingo. Pasaría entre la noche de mañana al lunes cerca a Bermuda.

La tormenta tiene en la actualidad vientos de 50 millas por horas y se mueve al noroeste a 13 millas por hora.

“No se esperan impactos directos de este sistema sobre las islas (de las Antillas Menores), informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

En cuanto a la onda tropical vigilada por el NHC, se informó que mantiene la baja probabilidad de formación ciclónica. Está en 0% para las próximas 48 horas y en 20% para los próximos siete días.

“Una onda tropical sobre el Atlántico oriental está produciendo actividad desorganizada de chubascos y tormentas eléctricas al suroeste de las islas de Cabo Verde. Es posible que este sistema experimente un desarrollo lento a mediados y finales de la próxima semana, mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical oriental y central”, indica el informe.

El área de posible impacto del sistema no pone a la zona del Caribe en su mira. Sin embargo, debido a la distancia de este sistema, se recomienda estar pendiente a las actualizaciones diarias del NHC.