Un tramo de la carretera PR-2 fue en Vega Alta fue cerrado debido al desbordamiento del Río Cibuco tras las fuertes lluvias registradas la noche del martes.

El área afectada comprende desde la Casa Alcaldía hasta la salida hacia el expreso, antes del peaje de Vega Alta. Ambas direcciones permanecen intransitables, lo que ha generado complicaciones para conductores que se desplazan entre Vega Baja, Vega Alta y Dorado.

Agentes de la Policía Municipal se encuentran en el lugar controlando el tránsito y estableciendo medidas de seguridad, particularmente en los accesos cercanos a la Escuela Superior Ileana De Gracia.

Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas, como la carretera PR-694, especialmente para quienes transitan desde Dorado hacia Vega Alta.

Hasta el momento, no se ha informado cuándo será reabierto el tramo afectado, mientras continúan las labores de monitoreo ante el aumento del nivel del río.