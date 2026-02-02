Cinco noticias del fin de semana

1 Muere actriz Catherine O’Hara La actriz Catherine O’Hara, una de las figuras más reconocidas de la comedia en Hollywood y recordada por producciones como “Schitt’s Creek”, “Home Alone” y “Best in Show”, murió el viernes, según confirmó su manejador a la revista Variety. Poco después de su fallecimiento, su representante reveló que la causa de muerte fue una “breve enfermedad”. Según trascendió, O’Hara fue trasladada al hospital la madrugada del viernes en estado crítico, y los audios de la emergencia indicaban que la actriz tenía “dificultad para respirar”. Poco después se confirmó su muerte.

2 Más documentos de Epstein El Departamento de Justicia de Estados unidos publicó unos tres millones de páginas de archivos del caso Jeffrey Epstein que provocó la renuncia de un alto funcionario del gobierno de Eslovaquia. Miroslav Lajcak no fue acusado de irregularidades, pero dejó su cargo luego que fotos y correos electrónicos revelaran que se había reunido con Epstein en los años posteriores a su liberación de la cárcel. Mientras, las nuevas revelaciones volvieron a avivar los reclamos de que Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, cuente lo que sabe del vínculo entre el magnate y gente poderosa del mundo.

3 Junta frena la reforma contributiva En una carta de siete páginas enviada al liderato legislativo, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, objetó la propuesta de la gobernadora Jenniffer González Colón para ofrecer una reforma contributiva. Las oposiciones, en general, se centran en que todo mecanismo de reducción de las tasas contributivas debe tener una fuente permanente de repago y que el dinero no debe salir del propio presupuesto. Mientras, la gobernadora presentó una pieza legislativa con la que propone un alivio contributivo para familias con hijos menores de 18 años y con la clase trabajadora que devengue menos de $150,000 anuales.

4 Implacable el clima en Estados Unidos Unas 240 millones de personas en Estados Unidos se vieron afectados desde el sábado por un potente sistema frío que amenazaba con llevar vientos fuertes, inundaciones y nevadas a la costa este, incluyendo condiciones similares a una ventisca derivadas de un “ciclón bomba” en el sureste. Se registró una temperatura de hasta -27 Fahrenheit el sábado por la mañana en Virginia Occidental. Más de 100 personas han muerto desde Texas hasta Nueva Jersey, aproximadamente la mitad de ellas en Tennessee, Mississippi y Luisiana.